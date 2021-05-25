كارينا كابور تنشر رسالة أمل بصورة عفوية بدون ماكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - شاركت الممثلة الهندية "كارينا كابور خان" صورة سيلفي عفوية بدون ماكياج على حسابها الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد تحث معجبيها ومتابعيها ألا يفقدوا الأمل.



كارينا كابور في رسالة أمل لمتابعيها- الصورة من حساب كارينا كابور على تويتر



وبحسب موقع "Hindustan Times" كتبت الممثلة جنبًا إلى جنب مع صورتها السيلفي: "ابق في المنزل ، ابق آمناً ... لا تفقد الأمل." وأضافت زوجين من الرموز التعبيرية للقلب أيضًا.





إطلالة "كارين" بدون ماكياج

كارينا كابور بدون ماكياج - الصورة من حساب كارينا كابور على إنستغرام



ومن المعروف عن "كارينا كابور" أنها واحدة من الممثلات الذين تمكنَّ من كسب ملايين المتابعين في عام واحد فقط من الانضمام إلى Instagram حيث تصدرت عناوين الصحف في أول منشور لها على إنستغرام في مارس 2020 ، كانت تقدم لمحبيها لمحات عن حياتها اليومية.

كارينا كابور بدون ماكياج - الصورة من حساب كارينا كابور على إنستغرام





والأكثر من ذلك، فإن لعبة السيلفي الخاصة بها هي التي لطالما تحدث عنها المعجبون. فهي لم تفشل أبدًا في مشاركة صور جمالها - الذي لا تشوبه شائبة - وفي معظم الأوقات بدون الماكياج. وهذا هو المكان الذي تفوز فيه "كارينا" بالقلوب وعشق المعجبين لجمالها فيتركوا لها قلبًا أحمر ورموزًا نارية في قسم التعليقات.



"كارينا" ومشاركاتها عبر الإنستغرام

كارينا كابور بدون ماكياج - الصورة من حساب كارينا كابور على إنستغرام



غالبًا ما تشارك "كارينا" صور سيلفي على Instagram. فخلال الإغلاق الثاني لفيروس كورونا، شاركت "كارينا" معلومات قيّمة متعلقة بالوباء على منصتها.



ومن خلال الانتقال إلى Instagram Stories ، شاركت منشورًا وعلقت عليه: "كن لطيفًا مع عقلك. تواصل مع أحد أفراد أسرتك أو خبير الصحة العقلية المحترف عندما تصبح الأمور صعبة وخصص وقتًا للاسترخاء دائمًا."



وفي أول مشاركة لها بعد ولادة ابنها الثاني فى فبراير كانت عبارة عن صورة شخصية مكتوب عليها : "أوه مرحبًا ... اشتقت إليكم جميعًا."



حياة "كارينا"

كارينا كابور بدون ماكياج - الصورة من حساب كارينا كابور على إنستغرام



ولدت "كارينا كابور خان" في 21 سبتمبر 1980. هي ابنة الممثلين "راندير كابور" و"بابيتا"، والأخت الصغرى للممثلة "كاريشما كابور". اشتهرت بتمثيل مجموعة متنوعة من الشخصيات في مجموعة من أنواع الأفلام - من الكوميديا ​​الرومانسية إلى الدراما الإجرامية، وهي واحدة من أكثر ممثلات بوليوود شهرةً والأعلى أجراً.



تزوجت من الممثل "سيف على خان" في 16 أكتوبر 2012 في حفل خاص في باندرا، مومباي، وأنجبت ولدين "تيمور"في عام 2016 و"باتودي" في 2021.

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