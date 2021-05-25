في حفل جوائز "أوروفيزيون": إيطاليا في المرتبة الأولى وفضيحة تحوم حول أحد الفائزين بالجائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:41 صباحاً - في حفل بهيج مُبهراللّيلة البارحة بمدينة "نوتردام" الهُولنديّة تمّ ّإجراء مسابقة الأغنيّة الأوروبيّة"والمعرُوفة اخْتصاراً باسْم "أورُوفيزيّونْ" بمشاركة 25 بلداً، وفازتْ إيطاليا بالمرتبة الأولى منْ خلال مُشاركة المُجموعة الغنائيّة "مانسكان"(فتاة وثلاث شبّان)، و"مانسكان"كلمة نرويجيّة تعني "ضوء القمر"، واكتفتْ المُغنيّة الشابّة "بربارا برافييه"مُمثّلة فرنسا بالمرتبة الثانيّة رغم أنّها كانتْ تأملُ الفوز بالمرتبة الأولى ونالتْ "أوكرانيا" المرتبة الثالثة.

ومن بين الدّول المُشاركة في المُسابقة" مالطا،وروسيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإسبانيا وألمانيا وغيرها.



نقاط الفوز

مشهد من الحفل فرانس براس



والترتيب للفائزين يتمُ من خلال جمْع النّقاط التّي تمنحُها لجنةُ التحكيم من جهة، مع نقاط تصويت الجمهوربواسطة الارساليّات القصيرة المُباشرة من جهة أخرى، وكان المجموع لإيطاليا 524 نقطة و499 للمطربة الفرنسية ورجّح أصوات الجمهور الكفّة لفائدة إيطاليا.



تهنئة من الرّئيس الفرنسي

الفرنسية بربارا في الحفل- الصورة من فرانس براس



والمُطربة الفرنسيّة الشابّة( 28 عاماً) كانتْ سعيدة بفوزها بالمرتبة الثانيّة بأغنية"فوالا"، وهي من كلماتها وتلحينها، ونالتْ الإعجاب بفضل صوتها القويّ الذي وقع تشبيهه بصوت الفنانة الرّاحلة أيقونة الغناء الفرنسي "إديت بياف". وقد هنّأها الرّئيس إيمانوال ماكرون بهذه المرتبة التّي أجمع الفرنسيّون على نعتها ب"المرتبة الجميلة"قائلاً لها :"شكراً جزيلاً لتحقيق حلم مجنون لفتاة شابّة ذات العيون السّود ..."



أكبر حدث فنّي

بعض الفنانين المشاركين في المسابقة - الصورة من موقع اوروفيزيون



وتعدّ المسابقة هذه أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين لها عبر شاشات التّلفزيون، وقدّرت وكالة الأنباء الفرنسيّة عددهم في حفلة البارحة بحوالي 200 مليون في كل أنحاء العالم، ومنذُ عام 2000 بدأ بث المسابقة في الإنترنت عبر "اليوتوب" أيضاً. وفي فرنسا شاهدها الليلة البارحة 5 فاصل 5 مليون مشاهد.





رسالة أمل



وتهدف المسابقة منذ انشائها منذ 65 عاماً إلى توحيد أوروبا عبر الغناء، وقال ديفيد جينسن المشرف العام على التنظيم هذا العام لوكالة الانباء الفرنسيّة :" المسابقة تُمثل رسالة أمل في زمن فيروس كورونا".





فضيحة

المجموعة الغنائية الإيطالية الفائزة بالمرتبة الأولى- الصورة من فرانس براس

وحصل أثناء الحفل وبعده هرج كبير، بل فضيحة كبرى فقد تمّ تصوير" داميانو دافيد"، وهو مُغني المجموعة الايطالية الفائزة بالجائزة الاولى خلال السّهرة في لقطة يظهر فيها كأنّه بصدد شمّ شيء ما، وتسرّب خبر يقول بانّه يتعاطى" الكوكايين" وبسرعة البرق تداولتْ مواقع التواصل الإجتماعي اللقطة ولكن دون أدلّة مُؤكّدة أنّه فعلاً كان يتعاطى "الكوكايين".



نفي



وخلال الندوة الصحفية التي عقبت إعلان النتائج نفى المطرب الإيطالي التّهمة وقال إنه مال لأخذ كأس ،وقالت مندوبة"مجلة باري ماتش" الفرنسية التّي حضرت الحدث انّه لا يُعرف إن كان سيتمّ إجراء تحليل على المطرب لمعرفة الحقيقة ، وتساءلت إن كان سيتمّ سحب الجائزة الأولى منه إن ثبت أنه فعلاً تعاطى المخدرات أثناء مشاركته في المسابقة.



مفاجأة



رغم كلّ الإجراءات الصّارمة التّي تمّ اتّخاذها بسبب فيروس "كورونا"، فقد حصلتْ في آخر لحظة مفاجأة غير سارّة وصدمة للمُنظّمين بعد أن تأكد لهم أن أحد أعضاء المجموعة المُوسيقية التي تمثل "إسلندا" واسمه "دادي"مُصاب بالفيروس. فتم منعه بسرعة من الصعود على المسرح والمشاركة المباشرة في الحفل. وتضامناً معه قّرر بقية أفراد المجموعة الإنسحاب من الغناء المُباشر في غياب صديقهم واكتفوا ببثّ تسجيل فيديو للأغنيّة.

وكان المُنظمون للحفل حدّدوا عدد الجمهور الحاضر بـ3500 فقط مع احترام كل بنود البروتوكول الصحي.



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