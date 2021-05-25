سينتيا خليفة تكشف لـ"الخليج 365" ما تعلمته في"حرب أهلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحسب للفنانة اللبنانية سينتيا خليفة أنها تخطو نحو النجومية بخطوات ثابتة، ولا تتعجل في اتخاذ قراراتها، لذا تنتقي أعمالها بعناية شديدة.

شاركت "خليفة" في بطولة عدد من الأعمال الفنية ولكن ذاعت شهرتها بعد مسلسل "روبي" إنتاج 2012 أمام النجمة سيرين عبد النور.

وفي موسم رمضان الماضي استطاعت جذب أنظار الجمهور والنقاد، بظهورها المميز في الدراما المصرية، حيث شاركت في بطولة عملين دفعة واحدة هما "حرب أهلية" بطولة يسرا وباسل خياط و"ضد الكسر" أمام نيللي كريم ومحمد فراج.



وأشاد الجميع بأداء سينتيا خليفة، لأنها قدمت أدوارا مركبة، ولكن بطريقة سهلة وبعيدة عن التكلف.





”الخليج 365” التقت النجمة اللبنانية للحديث حول أعمالها الفنية الأخيرة، وكواليس العمل مع النجمة المصرية يسرا ومشروعاتها الفنية المقبلة.

بداية ما الأسباب التي شجعتك على المشاركة في مسلسل "حرب أهلية"؟

مسلسل"حرب أهلية" هو تجربتي الأولى في الدراما المصرية، وجذبني للعمل طبيعية الشخصية التي تم ترشيحي لها، شخصية "نادين" مركبة وشريرة، وبصراحة أحببت هذا التحدي الجديد بالنسبة لي، حتى أقدم شخصية مختلفة عما قدمته في أعمال سابقة.

تحمست أيضا للمسلسل بسبب طاقم العمل، ووجود فنانة كبيرة في حجم يسرا، كما أن العمل تم تنفيذه للعرض في رمضان 2021 وهو موسم ساخن وترتفع فيه نسب المشاهدة في مصر والعالم العربي.

كيف كانت أجواء العمل مع يسرا، وما هي الأشياء التي تعلمتيها من تجربة العمل معها؟

أجواء العمل مع يسرا كانت رائعة، أنا اشتغلت ما يقرب 10 سنوات في لبنان والخليج ودرست الإخراج، وأمتلك خبرة في التعامل مع الصوت والإضاءة، وعندما خضت تجربة "حرب أهلية" كنت أريد تعلم أشياء جديدة.

وبالفعل تعلمت من يسرا التي اعتبرها أهم فنانة في عالمنا العربي التواضع، وحب المهنة، والاهتمام بكل تفاصيل الشخصية واحترام المواعيد.

كيف كانت ردود الفعل حول دورك في"حرب أهلية"؟

الحمد لله، كل ردود الفعل التي وصلتني كانت في صالحي، تلقيت إشادات كثيرة حول شخصية "نادين"، فهي شريرة، ومثل هذا النمط من الشخصيات يحتاج لمجهود كبير حتي يصدقها الجمهور.





ماذا عن شخصية "مايا" في مسلسل "ضد الكسر"؟

مسلسل "ضد الكسر " سهل ولذيذ، كما أن شخصية "مايا" طبيعية وتشبهني في الشكل والعمر ومختلفة عن "نادين" في مسلسل"حرب أهلية"، صحيح إنها تحب رجلا متزوجا ولكني تعاطفت معها وكنت أرى أنها ضحية لظروف محيطة بها، كما أن اللغة لم تكن صعبة في هذا المسلسل لأن مايا نصف أجنبية في أحداث المسلسل.

ـ البعض يخاف من الظهور في عملين بوقت واحد.. فهل ترددت قبل الإقدام على هذه الخطوة؟

لم أتردد وكنت سعيدة، لأن "ضد الكسر" و"حرب أهلية" يضمان عدد كبير من النجوم الكبار واجتهدت من أجل أن ينال أدائي إعجاب الجمهور والنقاد.





هل واجهتك صعوبات بسبب تصوير عملين في وقت واحد؟

بكل تأكيد واجهتني صعوبات كثيرة، لاسيما أن الشخصيتين تتسمان بالشر، ولذا بذلت مجهودا لعمل اختلاف بين الدورين على مستوى الشكل والأداء، ولا أبالغ إذا قلت إنني كنت لا أجد وقتا للنوم بسبب تقارب مواعيد التصوير.





ما الأعمال الدرامية التي جذبت انتباهك في رمضان 2021؟

تابعت "الاختيار 2"و"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، و"خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل.

حدثينا عن مشروعاتك الفنية المقبلة؟

يوجد فيلمين مع المنتج محمد حفظي، كما وقعت مع المنتج صادق الصباح للمشاركة في مسلسل مصري جديد وسيتم تصويره في لبنان.