فيديو.. عمرو سعد ومصطفى شعبان يكشفان كواليس "ملوك الجدعنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطريقة كوميدية، دخل الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، استديو برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر .

وبذكاء شديد تعامل عمرو أديب مع الموقف، واستقبلهما بترحاب، ووجه لهما التحية باسميهما "سفينة وسرية" في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض خلال سباق رمضان 2021 .



وكشف الفنان مصطفى شعبان خلال اللقاء عدم شربه القهوة طوال حياته، لافتا إلى أن صديقه عمرو سعد وراء شربه القهوة للمرة الأولى، وذلك بسبب شرب الأخير للقهوة كثيرا، وحرصه على شراء ماكينة لصنعها وحملها معه في كل الأماكن.

وخلال الحلقة سأل عمرو أديب الفنان عمرو سعد عن ظهوره بجسم مثالي في المسلسل قائلا: "تقسيمة الساحل دي حقيقية ولأ بيقولوا بدلة صيني؟ " فأجاب: "لأ حقيقية، إحنا شقينا شوية، واستعدينا هنا في مصر فترة طويلة. كنا بننزل نتمرن، ومصطفى علمني الكنافة بالجبنة ودمرني".





وتطرق الفنان مصطفى شعبان لكواليس تصوير المسلسل، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة وفرت النص المكتوب، وتركت له ولعمرو سعد حرية اختيار الشخصية... مين يكون (سرية) ومين يكون (سفينة).

وأعرب مصطفى شعبان خلال البرنامج عن سعادته بمشاركة الفنان الراحل يوسف شعبان في المسلسل قائلا: "وجود القدير يوسف شعبان صنع حالة من التوازن النفسي لأنه كان نموذجا للفن والثقافة والإنسانية".





كما تحدث الفنان عمرو سعد عن الفنانة دلال عبدالعزيز التي قدمت دورا مميزا في المسلسل قائلا: "اشتغلت معاها قبل كده مرة، وهي فنانة ونجمة رائعة، طيبة ماشيه على الأرض، لكن في المسلسل ده كان في جهد بتقدمه غير عادي. لدرجة إن مرة كان في مشهد طويل والمخرج أحمد خالد موسى عايز يشيل منه جمل مرضيتش، من حلاوة الجمل عايزة تقولها.. وكنت بحس إنها أمي بجد".

وكشف النجمان خلال الحلقة عن إعادة بعض المشاهد أكثر من مرة بسبب كورونا، لأن بعض الأفراد ظهروا في مشاهد بالكمامة، والعمل لا يتناول مرحلة كورونا لذا كانت إعادة هذه المشاهد ضرورية.

يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا، والمسلسل سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.