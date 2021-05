كيفن سبيسي يعود إلى الشاشة في فيلم إيطالي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







يعود النجم كيفن سبيسي لتمثيل دور قصير في فيلم إيطالي تنتجه شركة مستقلة ويخرجه فرانكو نيرو.

وكان الممثل المعروف قد ابتعد عن الأضواء بعد اتهامه بالتحرش الجنسي عام 2017، وهو ما نفاه.

وأدت الاتهامات إلى فقدان سبيسي للعديد من فرص العمل بينها الدور الرئيسي في مسلسل House of Cards إنتاج شبكة نيتفليكس.

وسوف يظهر سبيسي في دور قصير في فيلم نيرو القادم، وفقا لمجلة "فارايتي".

وأكد المنتج لويس نيرو ظهور سبيسي في دور محقق شرطة.

ويحكي الفيلم قصة رسام أعمى يستطيع رسم صور "بورتريه" للأشخاص اعتماداً على سماعه أصواتهم.

وقال نيرو الذي سيمثل بدوره في الفيلم لشبكة أي بي سي نيوز "أنا في غاية السعادة أن كيفين وافق على المشاركة في الفيلم. أعتبره ممثلا عظيما وأتشوق لبدء تصوير الفيلم".

عاد سبيسي للظهور عام لإلقاء قصيدة 2019

وكان سبيسي قد فاز بعدة جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "American Beauty" عام 2000، وجائزة أفضل ممثل ثانوي عن دوره في فيلم " Usual Suspects " عام 2006.

وأدت الاتهامات بالتحرش إلى خسارة سبيسي دوره في مسلسل House of cards كما حذفت اللقطات التي يظهر فيها من فيلم All the Money in the world، وأعيد تصوير اللقطات مع ممثل آخر.

وقد ظهر سبيسي للمرة الأولى بعد العزلة في شهر أغسطس/آب عام 2019 ، حيث قام بقراءة قصيدة عن ملاكم يندب فقدانه عمله الناجح، وكان هذا بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إسقاط تهمة التحرش عن سبيسي.

وحققت شرطة العاصمة لندن في إدعاءات بالتحرش ضد الممثل المعروف بين عامي 1996 و 2013.

وكان سبيسي المدير الفني لمسرح Old Vic في لندن بين عامي 2004 و 2015، واتهمه 20 شاباً على الأقل بالتحرش عام 2017.

يذكر أن الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف ستظهر أيضا في الفيلم الإيطالي الجديد، إذا تمكنت من السفر من بريطانيا إلى إيطاليا، حسب ما قال منتج الفيلم.