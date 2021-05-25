شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Minari بفرنسا بعد فوز يو جونج يون بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض الفرنسية يوم 23 يونيو المقبل، فيلم Minari، وذلك بعدما حصلت الممثلة يو جونج يون على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93 الذي أقيم على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية، وبذلك تكون ثاني ممثلة آسيوية تفوز بجائزة الأوسكار، بعد الممثلة اليابانية ميوشي أوميكي لفيلم سايونارا في عام 1957.

وكان قد فاز فيلم minari بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، التي أقيمت مؤخرا بحفل افتراضي.

وفي سياق متصل تشهد دور العرض في فرنسا أيضا عرض الفيلم الأمريكي Nomadland إخراج كلوي تشاو، يوم 9 يونيو المقبل وذلك وفقا بموقع imdb، وهو العمل الذي عرض بمهرجان القاهرة في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز بـ جائزة أوسكارأفضل فيلم، وفازت بطلة العمل فرانسيس مكدورماند بـ جائزة أوسكار أفضل ممثلة، وفازت مخرجة العمل كلوى تشاو، البالغة من العمر39 عامًا، بجائزة أوسكارأفضل مخرج.

فيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقررأن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.