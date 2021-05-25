"حمايا الغالي".. أحمد السقا يحيي ذكرى ميلاد محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيا الفنان أحمد السقا، ذكرى ميلاد حماه مصفف الشعر الراحل محمد الصغير.

ونشر السقا، مقطع فيديو يتضمن صورا من حياة الراحل، مصحوبا بصوته وهو يقول: "إيماني بالمهنة وحبي ليها كان الدافع الأساسي إني أوصل لهذه المرحلة، والحقيقة إن التوفيق مع عند ربنا، لكن اشتغلت على نفسي كتير جدا، وحبيت مهنتي وهي حبتني، وكنت على يقين إن المهنة دي لازم تحترم في بلدنا والعالم كله".

وعلّق السقا على الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "النهاردة ذكرى ميلاد حمايا الغالي.. المعلم.. نسألكم الفاتحة والدعاء".

ورحل محمد الصغير عن عالمنا في نهاية يناير الماضي، وهو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.