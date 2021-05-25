هكذا تقضي روبي وشقيقتها كوكي الإجازة الصيفية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو تظهر خلاله مع شقيقتها كوكي مجدي.

يظهر الثنائي، في الفيديو الذي نشرته روبي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهما يتزحلقان على المياه أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي ألبوم "حتة تانية" والذي أعادها للغناء في 2021 بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

وخرج مسلسل روبي "شقة 6" من السباق الدرامي الرمضاني، وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.