شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يظهر للمرة الأولى فى كواليس فيلمه مع مارك والبيرج وبدور والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن ظهور النجم ميل جيبسون للمرة الأولى بكواليس تصوير فيلمه الجديد الذى يجمعه مع الممثل مارك والبيرج، وهى الصور الذى ظهر فيها جيبسون للمرة الأولى خلال كواليس العمل الذي يجسد فيه دور والد مارك والبيرج في حين يلعب الأخير شخصية الكاهن ستيوارت لونج الذى ترك الملاكمة وصار كاهنًا فيما بعد.



الممثل ميل جيبسون

من ناحية أخرى يواصل الممثل العالمى مارك والبيرج الكشف عن استعداداته المكثفة لدوره بنفس الفيلم، والذى صار كاهنًا بعدما كان ملاكمًا، مثلما ذكر موقع metro، حيث كشف الموقع الأخير عن صور فاجأت جمهوره، بعدما ظهر فيها بوزن زائد للغاية، ولم يقتصر اللوك الجديد على حلاقة شعره فقط، وإنما وصل إلى زيادة وزنه.

موقع metro بدوره كشف عن الكيفية الذى وصل بها مارك والبيرج لهذا الشكر مؤكدين أنه وضع خطة لنفسه من أجل زيادة 30 كيلو في الأسابيع الماضية، كى يكون ملائمًا للشخصية، ولأن تلك الكيلوات لم تكن كافية ليظهر بصورة ملائمة، فقد ارتدي بدلة سمينة وأطراف صناعية لتحقيق هذا التحول، بالإضافة إلى ذقن قام بتركيبها.



ميل جيبسون ومارك

كل ذلك ساعد الممثل الشهير في الظهور بصورة مغايرة تمامًا عما اعتاده محبيه وجمهوره، ممن اصطدموا حين رؤيته بهذا اللوك، على طريقة احمد حلمي في اكس لارج.

وكان كشف ممثل هوليود مارك والبيرج فى وقت سابق عن أحدث لوك له بسبب الشخصية الذى يحضر لها، والذى سيلعب فيه دور ملاكم يتحول بعدها إلى كاهن، حيث ظهر في أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، وهو حليق الرأس تماماً.