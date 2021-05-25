أوس أوس يروج لمسرحية "صباحية مباركة" بهذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روج الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، لمسرحية "صباحية مباركة" والتي يقدمها بالاشتراك مع زميله النجم علي ربيع على مسرح جراند نايل تاور.

ونشر أوس أوس، مقطع فيديو كوميدي من المسرحية يجمعه بـ"ربيع" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مسرحية صباحية مباركة.. الجمعة الجاية من الساعة ٦م حتى ٩م، حسب تعليمات الإغلاق للمحلات والسينمات والمسارح، على مسرح جراند نايل تاور".

"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، حسام داغر، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، ومحمد منصور.

المسرحية تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز)، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.