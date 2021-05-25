محمد الفلاح - فنانة مصرية تعلن وفاة والدتها بعد 27 عاما من الفراق

الثلاثاء 25 مايو 2021

أعلنت الفنانة المصرية الشابة نانسي صلاح وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".



وكتبت نانسي ناعية والدتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماما في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله".

وحرص عدد من الفنانين على تعزيتها عبر التعليقات.

وروت نانسي، في لقاء سابق مع منى الشاذلي، قصة انفصال والديها التي أسفرت عن إخفائها عن والدتها، وعندما كبرت طلبت من والدها أن ترى والدتها ولكنه رفض، مؤكدة أنها دخلت مجال الإعلانات كي تصل إليها.

وأكدت في اللقاء ذاته أنها تعرضت لوعكة صحية وحاول الكثيرون إسعادها من بينهم عمتها التي أرسلت إلى والدتها لرؤيتها بعد 27 عاما، مشيرة إلى إنها فقدت الوعي عند رؤيتها.