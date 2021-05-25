محمد الفلاح - فيديو.. جنا عمرو دياب تكشف تفاصيل مرضها وموقف والدها بعد علمه

الثلاثاء 25 مايو 2021

كشفت جنا عمرو دياب، تفاصيل مرضها الذي أحدث تأثيرًا كبيرًا على دراستها، بعدما تم فصلها من المدرسة التي كانت تتلقى فيها تعليمها في لندن.



كما كشفت موقف والدها الفنان المصري عمرو دياب ووالدتها زينة عاشور تجاه المرض الذي تعاني منه.

وقالت جنا، خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "والدتي تدعمني بشدة لأنها في حالات معينة، بدأت تفهم أني لا أقصد حقا عدم الاهتمام بغيري وإنما الأمر هو بسبب مرضي، لذا إذا قالت (جنا لدينا موعد على الغداء يوم الأحد)، وأنا نسيت ذلك تتفهم هذا الأمر كليا، وتقول لي أنا أتفهم أن هذا بسبب فرط الحركة وتشتت الانتباه".

وعن موقف والدها من مرضها، أضافت: "والدي كان داعما جدا، وتلقيت العديد من المكالمات منه، يخبرني بأنه فخور بي جدا.. أحسنت يا جنا.. أنا فخورة جدا لوجود أمي وأبي في حياتي لأنهما دائما بجانبي، وأبي يظهر لي أنه يتفهم ما أمرّ به، وعندما تحدثت إليه على الهاتف قال لي (أنا أفهمك.. أفهم بشكل كامل ما تشعرين به)".

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