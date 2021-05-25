شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong حول العالم ترتفع إلى 432 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "Godzilla vs. Kong" أن يحقق إجمالي إيرادات عالمية وصلت إلى 432 مليون دولار، وذلك رغم فيروس كورونا وما فرضه من قيود على السنيمات، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.