شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تكشف كواليس بتر قدم شريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

وقالت بدرية طلبة، فى تصريح لـ"الخليج 365": "بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

وظهر شريف الدسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.