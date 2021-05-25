شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تعلن بتر قدم شريف دسوقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقى، عملية جراحية وبتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على "فيس بوك": "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير".

وظهر شريف الدسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.