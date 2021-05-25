شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خفة دم سمير غانم وعادل إمام في لقاء نادر يجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقاء نادر بالألوان، استضاف النجم الراحل سمير غانم، زميله الزعيم عادل أمام، وأظهر اللقاء خفة دم الثنائي، حيث سأل سمير غانم عادل إمام عن طريقة دخوله الأستوديو حيث تسلل الزعيم من أحد الأبواب الخاصة بالأستوديو ليدخل لسمير غانم.

ودار بينهما حوار حول شهر رمضان وصيام شهر رمضان أثناء العمل، ليقول الزعيم عادل إمام إنه صام رمضان بالكامل فيما عدا يوم واحد كان مريضا فقام بالإفطار، أما باقي الأيام فيصوم فيها حتي ولو يعمل ولكنه يعود لينام واصفا تلك الحالة بأنه يكون "مخمود" وبعادته في إلقاء الإفيهات قال مخمود ياسين نسبة للنجم الراحل محمود ياسين.

وفي سياق متصل تعرض اليوم قناة الحياة الجزء الثانى من لقاء سابق للراحل الفنان سمير غانم في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى.

وكشف الفنان الكبير الراحل سمير غانم، أسرار وكواليس خاصة عن مسيرته المهنية، والمحطات الهامة فى حياته الإنسانية والفنية ونشأته، كما تحدث عن تأسيس فرقة ثلاثى أضواء المسرح، وعن الرحيل المفاجئ للنجم الضيف أحمد وأيضا وفاة والده واخوه، وأصعب اللحظات فى حياته، وأن وفاة أخيه كانت سبب فى خروجه من فرقة ثلاثى أضواء المسرح، وايضاً أول مرة يقف أمام الكاميرا ودخوله عالم الفوازير ونجاحه من خلال شخصية فطوطة.