بعد بتر قدمه.. بدرية طُلبة تكشف لمصراوي تفاصيل الحالة الصحية لـ شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة بدرية طُلبة عن حزنها على الفنان شريف دسوقي الذي تم بتر قدمه بعدما ساءت حالته الصحية مؤخرًا.

وقالت "بدرية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن شريف دسوقي حالته الصحية مستقرة الآن مؤكدة إنه خرج من غرفة العمليات متمنية له الشفاء العاجل.

وكشف "بدرية" عبر "فيسبوك"، عن بتر قدم الفنان شريف دسوقي قائلة: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

وأضافت في منشور آخر: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.