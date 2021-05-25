محمد الفلاح - وثائقي ميريام فارس على نتفليكس.. انتقاد وسخرية من معاناة في القصر

الثلاثاء 25 مايو 2021

أعلنت ميريام فارس عن مشاركتها في وثائقي جديد سيعرض على شبكة "نتفليكس"، في 4 يونيو/حزيران المقبل بعنوان Myriam Fares -The journey.



ويتناول الفيلم حياة الفنانة اللبنانية خلال فترة الحظر الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، كأول فنانة عربية تتناول شبكة البث التدفقي الأمريكية سيرتها.

وظهرت ميريام في إعلان دعائي جرى تسريب بعض صوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة حملها بطفلها الثاني "دايف" بملابس جريئة باللون الأبيض تظهر بطنها المنتفخة.

وخضعت ميريام في وثائقي شبكة البث التدفقي العملاقة لجلسة تصوير رفقة زوجها ونجلها الأكبر "جايدن".

وتكشف ميريام في الوثائقي عن معاناتها أثناء فترة الحظر، التي تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد وحملها في ابنها الثاني والصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

وانتقد عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة التي يقوم عليها الوثائقي، إذ تساءلوا عن "كيف تكون المعاناة في قصر شاسع يتمتع بكل وسائل الراحة والرفاهية".

وسخر كثيرون من رصد معاناة ميريام فارس مع الحظر، فيما قلل آخرون من أهمية وثائقي يتناول حياة النجمة اللبنانية.

وكانت آخر أغنيات ميريام فارس هي "حالة حلوة" في إعلان مصري شاركت فيه مع الفنان آسر ياسين.

وأطلقت ميريام فارس قبل سنوات تصريحات مثيرة بوصفها نفسها بأنها فنانة "ثقيلة على مصر"، وهو ما اعتبره مصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.