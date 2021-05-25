شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون دولار إيرادات فيلم Raya and the Last Dragon في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ديزنى "Raya and the Last Dragon"، إيرادات في الصين وصلت لـ19 مليون دولار أمريكى، وتدورأحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام عاد هذا الشر، والأمر متروك لمحارب وحيد "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.

ويري صناع السينما أنه يجب توجيه الشكر لشركة ديزنى فى ظل الظروف الحالية، حيث أعادت فتح دور السينما في لوس أنجلوس وقت طرح "Raya and the Last Dragon"، ومنحت دور السينما الإذن باستئناف العرض، لكن معظم عارضين الأفلام لم يتمكنوا من النهوض والتشغيل حتى الآن، حسب ما نشر موقع variety.

الفيلم الجديد بطولة النجمة العالمية كيلي ماري تران التي شاركت بادائها الصوتي في فيلم Star Wars، والتي ظهرت فيه المحارب ذو الخبرة الذي يبحث عن آخر تنين من عالم كوماندرا الخيالي، وسرعان ما تنضم رايا في مغارماتها مع رفيقها الجديد "التنين" بعد العثور عليها والتنقل معاً داخل الكهوف، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.