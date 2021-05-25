شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تطلب من متابعيها عدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النجمة سمية الخشاب، من متابعيها وجمهورها عدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد، لافتة إلى أنها مرت بهذه التجربة وعانت منها لفترة.

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها على تويتر، صورة لها بوزن زائد، وكتبت عليها قائلة: "في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتي تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية، وأنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية".

وقدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، وحاز على إعجاب قطاع عريض من المشاهدين.

ومسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.