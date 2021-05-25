شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي صبحي يتراجع عن قرار اعتزاله ويستعد لعمل فني جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تراجع الفنان مجدى صبحى عن قرار اعتزاله الذى اتخذه الفترة الماضية، وكتب عادل عبده عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا: "الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".



عادل عبده

وكان الفنان مجدى صبحى، قد أعلن اعتزاله الفن الأيام الماضية، عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب: "أصدقائى زملائى بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافى له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب، أشكر أساتذتى بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبى على مدار 40 عاما فن محترم".

وقد أصيب مجدى بفيروس كورونا الأشهر الماضية وأعلن شفاءه منه، وكتب وقتها: "أشكر الله أولا وأخيرا على نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض، أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة".