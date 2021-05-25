ريم البارودي تكشف كواليس الصلح مع سمية الخشاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن انتهاء الخلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بعد أكثر من عامين على تبادل التصريحات الهجومية.

وأوضحت ريم، في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" عبر تلفزيون "دبي"، أن الصلح بينها و"سمية" حدث من خلال مكالمة هاتفية لها مع ماكيير مشترك بينهما.

وأضافت: "هو كان عندها في البلاتوه، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضرله، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التليفون، والحتة دي فرقت جدا".

وكانت سمية الخشاب كشفت في مداخلة مع برنامج "التاسعة"، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي قدّمت لها التهنئة بحلول شهر رمضان.

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.