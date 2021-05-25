"الست دي أمي".. عمرو سعد يطلب الدعاء لدلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم عمرو سعد، إن الفنانة دلال عبد العزيز نجمة رائعة، وقدّمت جهدا غير طبيعيا في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي قدّمه مع النجم مصطفى شعبان في شهر رمضان 2021.

أضاف سعد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "دلال عبد العزيز طيبة ماشية على الأرض، وأنا كنت بحس بجد أنها أمي مش في المسلسل بس، ولو كان عندي أي مشهد معاها مكنتش بستحضر أي حاجة جوايا غير أن الست دي أمي بجد".

تابع: "أنا بطلب من كل الجمهور المصري والعربي يدعوا للنجمة العظيمة الرائعة بالشفاء وترجع لنا بخير وتمر من المحنة دي على خير وسلام".

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز منذ فترة صحيا ودخلت إثر ذلك أحد المستشفيات ومازالت بداخله.

وشاركت الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عُرض عبر شاشة "mbc مصر" في شهر رمضان الماضي، وقامت خلاله بدور "عطية" والدة "سرية" الذي جسده الفنان عمرو سعد.

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.

