رد مصطفى شعبان على اقتباس "ملوك الجدعنة" من فيلم "سلام يا صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم مصطفى شعبان، إن المنتج صادق الصباح هو من عرض عليه فكرة مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي قدّمه مع الفنان عمرو سعد في شهر رمضان 2021.

أضاف شعبان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "الصباح قالي عايزين نعمل حاجة عن الصحاب، قولتله يعني زي (سلام يا صاحبي)؟ قالي مش الفيلم بس المضمون بتاعه وفكرة الصحوبية".

تابع: "قالي وعمرو سعد يشاركك البطولة، قولتله ممتاز جدا بس هو موافق؟ قالي هو موافق جدا، قولتله مبروك لكن مش هنعمل الفيلم، قالي لأ مش هنعمل الفيلم إحنا هناخد روح الصحوبية، وقصة الفيلم أصلا مأخوذة عن فيلم أجنبي ورواية".

استكمل: "الكلام عن الصحاب حالة مفتقدة في الدراما والسينما بقالها فترة، ويكون في تعاون بينهم وإخلاص، وكنا حابين نطلع شكل الحارة المصرية والشعب بجد، ونطلع ولاد البلد اللي بجد".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.