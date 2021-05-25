دنيا بطمة أنيقة وندى بسيوني بدون مكياج.. 10 إطلالات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها رفقة بعد الأفارقة.

مايان السيد

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية.

دنيا بطمة

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية بدون مكياج.

مي عمر

وحرصت مي عمر على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأبيض.

يوسف الخال

شارك الفنان يوسف الخال جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له على طريقة "السيلفي"، ظهر خلالها مرتديًا نظارة.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها متابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال غريبة.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

محمود الليثي

نشر المطرب محمود الليثي صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، على طريقة "السيفلي" ظهر خلالها مرتديًا نظارة شمسية.