حجاج عبد العظيم يعلن وفاة شقيقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان حجاج عبد العظيم، مساء الاثنين، وفاة شقيقة زوجته بعد صراع مع المرض.

وكتب عبد العظيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "توفت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك".

ويُشارك الفنان حجاج عبد العظيم، في مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

وتدور أحداث المسرحية حول "أبو العربي" الشخصية الشهيرة، حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع "أبو العربي" بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible.