ليلى جيمس تنتهى من تسجيل أغنية جديدة باسم Send Her وتطرحها بهذا الموعد

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة العالمية ليلى جيمس، التي سبق واشتهرت بلعب دور سندريلا قبل سنوات، في فيلم حقق نجاحًا كبيرًا على مستوي الإيرادات وآراء النقاد، تستعد لطرح أغنية بصوتها في نهاية الصيف.

فوفقًا لموقع The Sun فإن الممثلة التي تبلغ من العمر 32 عاما، والتي تلعب حاليًا دور البطولة في مسلسل The Pursuit Of Love سجلت الأغنية مع نجمة الهيب هوب DJ Yoda.

وأضاف موقع The Sun أن الأغنية ستكون بعنوان Send Her وسيتم إصدارها في شهر سبتمبر تقريبًا.



ليلى جيمس

من ناحية أخرى احتفلت النجمة ليلى جيمس بعيد ميلادها الـ32 فى شهر ابريل الماضى، وذلك وسط احتفاء من جانب محبيها ممن تعلقوا بها في أدوار مثل بطولتها لفيلم سندريلا والذى حقق نجاحًا كبيرًا حينما تم عرضه في دور العرض قبل سنوات، حيث يعد هذا الدور هو الأفضل لها، بعدما حققت به نجاحًا كبيرًا وشهرة عالمية ضخمة.

وتنتمي النجمة الشهيرة إلى عائلة فنية، حيث أن والدها هو الممثل والموسيقي جيمي تومسون، وجدتها الممثلة الأمريكية هيلين هورتون، درست التمثيل في مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن، وبدأت المسيرة الفنية لها من خلال دور مساعد في المسلسل التليفزيوني Just William عام 2010.