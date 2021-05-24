شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يحيى ذكرى ميلاد حماه الراحل محمد الصغير ويصفه بـ"المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا، على الاحتفال بعيد ميلاد حماه خبير التجميل محمد الصغير، الذى رحل عن عالمنا نهاية يناير الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر مقطع فيديو يضم عددا من الصور التي يظهر فيها الصغير مع المشاهير العالميين والعرب حيث إنه يعد من أشهر خبراء التجميل في الوطن العربي.

ونشر السقا مقطع الفيديو الذى ضم صورًا لحماه الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "النهاردة ذكرى ميلاد حمايا الغالى، "المعلم"، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت قد كشفت الإعلامية مها الصغير، عن فيديو لوالدها الراحل محمد الصغير، منذ عدة أسابيع، وهو يثنى على النجمة ليلى علوى، مؤكدا أنها "جدعة جدا" وأنهما يتشابهان كثيرا خاصة مسئوليتها تجاه أهلها والمحيطين بها.

وقال الصغير، فى الفيديو التي نشرته ابنته مها، عبر ستورى حسابها على انستجرام، الذى دار فى شكل حوار مصور: "أكتر حاجة بحبها فى ليلى جدعنتها، ليلى جدعة جدا وأوقات كتير بحس إنها شبهي فى مسئوليتنا، يعنى هى عندها مسئوليات تجاه الناس اللى حواليها وتجاه أهلها، ودى حاجة لذيذة جدا فى ليلى وبحبها فيها، وعشان كده فى بينا لقاء فكرى وحب مختلف عن كل حاجة".

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، يوم 29 يناير الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19".