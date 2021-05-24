شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى صانعة أسلحة وريتشارد مادن الأقوى.. شاهد تريلر فيلم Eternals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل، عن التريلر الأول لفيلمها المقبل Eternals، المقرر عرضه في 4 نوفمبر المقبل بدور العرض العالمي، بعد استقرار سوق السينما عالميًا بعد تخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، الملامح الأولي للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لألاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals، من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.