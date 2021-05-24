شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تتكلم فى الماضى ولو خاطب خف تعوم .. نصائح كمال الشناوى لاحتلال قلب المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الفنان الكبير كمال الشناوى فتى أحلام الكثيرات بما يحمله من مواصفات الجان، ليس فقط فترة شبابه ولكن على مدى العديد من الأجيال اللاتى يشاهدن أعماله الباقية.

واستطاع الفنان الكبير أن يكسب قلوب الجميع وبالأخص الفتيات وهو ما جعل مجلة الكواكب تطلب منه أن يكتب لها مقالاً نشرته فى عدد نادر صدر عام تحت عنوان "7 نصائح لاحتلال قلب المرأة"، قدم خلاله عددًا من النصائح للشباب كى يكسبوا قلوب الفتيات ويعيش كل منهم سعيدًا فى حبه للفتاة التى يرتبط بها.

وقال الفنان الكبير فى مقاله إن احتلال قلب المرأة أصبح عملية حربية تستدعى تكتيكًا عسكريًا محكمًا، لذلك فإنه سيوجز خلاصة مشاهداته وتجاربه فى إحكام " الكماشة" -على حد قوله- حول قلب المرأة وغزوه فى أقصر وقت.

وشرح كمال الشناوى نصائحه لاحتلال قلب المرأة مشيراً إلى أن أول هذه النصائح أن تتحدث مع المرأة عن نفسها لأن هذا أجمل ما يسرها، ورغم أن هذه النصيحة قديمة إلا أن الشناوى أكد أن المرأة لا تمل ذلك لأنها تشعر دائما أن الرجل بثلاثين عيناً وأنه ينظر لعشرات غيرها لذلك لابد أن يشعرها الرجل باهتمامه وبأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عنها ويمنحها الثقة والاطمئنان.

وحذر الشناوى فى ثانى نصائحه من الغيرة حتى لو كان الرجل حاد الطبع ، مؤكداً أن عليه أن يكتم غيرته لأن الغيرة نتيجتها إما أن تسوق المرأة فى الدلال أو أن تعتقد أنه رجعى ، مؤكدا أن االمرأة قد تهرب من الرجل الرجعى وتريده عصرياً

أما النصيحة الثالثة فأوصى فيها كمال الشناوى الشاب بأن لا يسرف فى انتقد الفتااة التى يحبها حتى وإن كان ذلك بينه وبينها، وإذا كان يرغب فى أن يقول لها بعض الملاحظات فعليه أن يختار الوقت والطريقة المناسبة حتى لا يؤذى شعورها.

ونصح كمال الشناوى الشاب الذى يزور خطيبته عند أسرتها بألا يطيل البقاء عندهم، قائلاً " خف تعوم" مؤكدا ً أن هذه الزيارات يجب أن تكون رسمية حتى لا يتسرب الملل إلى النفوس مع طول هذه الزيارات، وحتى إذا خرج الشاب للتنزه مع خطيبته فعليه ألا يقضى معها يوماً كاملاً بحسب نصيحة الفنان الكبير وأن يترك ذلك لما بعد الزواج.

وكانت النصيحة الخامسة التى وجهها الفنان الكبير للشاب ألا يجعل الفتاة تشعر بأنه يخشاها أو أن حياته ستنقلب رأساً على عقب إذاا تركته، قائلاً :" اجعلها تشعر طوال الوقت بأن وجودها هام وضرورى ولكن تشعر مع ذلك أيضا بقوة إرادتك ، فويل للرجل الذى يجعل حواء تشعر بأنه يخشاها"

وقال الشناوى فى نصيحته السادسة :" ماضيك أمر يخصك وليس لاحد أن يتدخل فيه أو يحاسبك عليه، فالمرأة قد تتظاهر بأن هذا الأمر لا يهمها ولكنها تتحرق رغبة فى معرفته، وحين تعرفه ستقوم بتأويل كل ما تقوم به من تصرفات تأويلاً سخيفا يضر علاقتك بها"

وكاانت أخر نصائح الفنان الكبير للشباب ألا يكونوا من هواة تضييع الوقت مع الفتيات قائلاً :" الغاية السامية لأى علاقة بين شاب وفتاة هى الزواج، ويجب أن يكون هذا هدفك إذا وجدت المواصفات التى ترغبها فى شريكة حياتك وعليك أن تطلب يدها بإصرار وتجاهد لتكلل علاقتكما بالزواج ، وثق أن المرأة ترغب فى أن تجيب بنعم فى 90 % من الحالات التى يتتقدم فيها لطلب يدها، فتوكل على الله"