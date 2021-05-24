مها أحمد باكية: "الرحمة بالفنان.. أهالينا بيبقوا ميتين الصبح وبالليل نمثل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة مها أحمد، إن الفنان الكبير إسماعيل ياسين عانى آخر أيامه وكان مكتئبا للغاية، متابعة: "لو ركزنا هنلاقي إن مفيش كوميديان في مصر معاناش، مفيش كوميديان متعبش، مفيش كوميديان بيضحك البشر وبعد كده يقسوا عليه وينسوا كل الضحك اللي اتسبب فيه".

ودخلت "مها"، في نوبة بكاء على الهواء خلال تقديمها برنامج "تفاحة مصرية"، قائلة: "فعلا الناس مبترحمش، الناس مبتقدرش يعني إيه كوميديان عنده مشاكل في بيته وعائلته وأولاده وجواه بيتقطع ويموت ومطلوب منه يبتسم على طول وميظهرش قد إيه هو بيتعذب".

أضافت: "يا سلام بقى لو غلط غلطة ميقصدهاش، كأن الناس مستنية ينهشوا في لحم دبيحة، إحنا اللي بنشيل كل حاجة، أهالينا بيبقوا ميتين الصبح وبالليل بنمثل ونعرض مسرح، أنا زوجي مجدي كامل والدته توفت الصبح ودفنها وراح يشتغل مسرح مع الفنان نور الشريف ومقدرش يعتذر عشان في منتج وتذاكر وجمهور جاي يشوف نجم كبير".

اختتمت: "أرجوكم الرحمة الرفق بالفنان شوية، مفيش رحمة من زمان أوي، حاولوا تفتكروا لكل واحد مننا قد إيه فرحكم، وأتحدى لو أي بيت في مصر ميفهوش حد عايز يمثل".

وتحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين، أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر، إذ أنه رحل عن عالمنا في 24 مايو 1972.