جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة المغربية جنات مهيد، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ونشرت جنات، صورة لها وهي تتلقى اللقاح عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية.. التطعيم ضد كوفيد 19".

يذكر أن آخر أعمال جنات، ألبوم "أنا في انتظارك" والذي طرحته في أغسطس الماضي، من إنتاج روتانا، وضم 11 أغنية.

وتتعاون النجمة المغربية مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور، ومن الموزعين أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، وتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.