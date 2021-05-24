بالفيديو| هاني رمزي: غبت عن المسرح 18 عامًا.. و"أبو العربي" شجعتني على العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

قال الفنان هاني رمزي، إن مسرحية أبو العربي في مهمة مستحيلة، مختلفة عن الفيلم، مشيرا أنهم فقط يقدمون شخصية أبو العربي التي يعرفها الناس ولكن بشكل جديد.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فرحان بردود الفعل اللي حصلت، وربنا انعم علينا اننا في ايدينا مسرحية حلوة تعجب الناس".

وأضاف هاني "غبت 18 سنة عن المسرح وكنت قبل كده بقدم مسرح في مسرح، لكن لما خدت أجازة طولت غصب عنا والله، ومسرحية (أبو العربي) شجعتني جدا، لما اتقدمتلي من المؤلف محسن رزق والمخرج تامر كرم، وتمنيت أعود بها لخشبة المسرح".

"أبو العربي في مهمة مستحيلة" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.