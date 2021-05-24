مريم الخشت تنشر صورة من كواليس فيلم "ريتسا" مع أمير المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة مريم الخشت، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع الفنان أمير المصري من كواليس فيلم "ريتسا".

ونشرت مريم، صورتها مع المصري عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‎من فيلم ريتسا مع أمير المصري، إنتاج شركة جذور، تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، تصوير مارك عوني، بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مي الغيطي، يوسف عثمان، كارولين عزمي.. قريباً".

وكان النجم أحمد الفيشاوي تعاقد على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسي في الفيلم وهو دور "مالك"، ويقدم "الفيشاوي" شخصية جديدة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله.

كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.