"يلا بينا نشجع ولادنا".. محمد هنيدي يروج لبطولة كأس العالم للجمباز في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان محمد هنيدي، لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والتي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

ونشر هنيدي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال فيه: "في حدث جميل جدا أسعدني أنا شخصيا، وهو أن بطولة كأس العالم للجمباز هتتلعب على أرض الفراعنة، هتتلعب في مصر، فيلا بينا كلنا نشجع ولادنا منتخب مصر للجمباز".

وعلّق هنيدي على الفيديو: "مبروك لمصر بطولة العالم للجمباز هتكون في مصر حقيقي شيء مشرف ومفرح".

وتقام البطولة على صالات 1 و2 و3 بمجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.