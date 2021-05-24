بعد الكشف عن مرضها.. ما لا تعرفه عن جنا عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت "جنا" الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، من جديد مواقع التواصل بعد كشفها عن تفاصيل معاناتها من متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع و القلق"، والذي واجهت بسببه مشاكل دراسية.

جنا وهي الرابعة في ترتيب أبناء وبنات النجم العربي الأكثر نجاحا وشهرة عمرو دياب، تعد أكثرهم حضورا على مواقع التواصل، وخاصة موقع "إنستجرام"، وكثيرا ما تحول اسمها إلى "تريند" عبر مواقع البحث، بسبب ما تثيره صورها الجريئة وتعليقاتها من جدل.

بائعة ملابس وملحنة

تدخل جنا في يوليو المقبل عامها الـ 20، إذ ولدت عام 2001، وانتقلت وعمرها حوالي عشر سنوات لتعيش في لندن مع والدتها زينة عاشور.

وإلى جانب دراستها، تقوم جنا أيضا ببيع ملابسها من خلال صفحتها في موقع "دي بوب"، بهدف أثبات ذاتها.

في عامها الثالث عشر أهداها والدها الفنان عمرو دياب أغنية بأسمها ، وقدم ملحنا ومغنيا بألبومه "شفت الأيام"، أغنية "جنا"، وكتب كلماتها الشاعر تامر حسين.

وفي ألبوم "سهران" شاركت جنا مع الملحن بلال سرور، في وضع لحن أغنية بعنوان "جميلة"، وغنت مع والدها بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وذلك بعد فترة من طرحها بعض الأغاني باللغة الأنجليزية عبر قناتها في موقع يوتيوب.

إثارة وحبيب أنجليزي

وتعرضت جنا للهجوم أكثر من مرة من عشاق الهضبة، بسبب ملابسها المثيرة وحركاتها الجريئة، إلى جانب ظهورها في بعض الصور مع شاب إنجليزي يدعى "جوشوا"، وصفته في تعليقاتها إنه حبيبها.

وزادت حدة الهجوم على "جنا" بعد نشرها فيديو عبر صفحتها في موقع "أنستجرام"، وهي تقدم إحدى الأغنيات باللغة الإنجليزية، وفي خلفية الفيديو تظهر بعض زجاجات الخمر، ما تسبب في هجوم البعض عليها، متهمين إياها بعدم مراعاة التقاليد العربية، لكنها حرصت على الرد على التعليقات المعادية لها، بقولها، إنها لا تشرب سوى الماء فقط، وإنّ الزجاجة الوحيدة التي تشرب منها هي تلك التي تُمسك بها في يدها وهي زجاجة ماء.

اضطراب وهلع وفرط حركة

وبعد كشفها عبر صفحتها في موقع إنستجرام، عن تعرضها لمشاكل دراسية، ظهرت جنا في برنامج "ET بالعربي" خلال تواجدها في لندن، مؤكدة أن السبب في مشاكلها معاناتها من متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه التي تم تشخيصها فيه بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع" و"اضطراب القلق".

وقالت أصغر بنات عمرو دياب: "هذا ما يسبب أن أخسر صوتي في بعض الأحيان.. لقد خاب أملي في مدرستي، إن كانوا يمرون في نفس الحالة التي أمر بها، حيث تم إخبارهم من قبل مدرستهم بأنهم غير مؤهلين، فإنهم لديهم شخص يشبههم يمر بنفس الشيء، هذا سيشعرهم بتحسن، لأني عندما كنت في المدرسة، لم يكن لدي أحد، كان لدي أصدقاء جيدون والكل كان يدعمني، لكن لم يكن هناك أي شخص يشبهني، لذا هذا هو السبب الذي دفعني للتعبير عن ذلك على حسابي في إنستجرام".

وتابعت جنا : "تم تشخيصي بعد عامين من خروجي من المدرسة الثانوية، لقد عانيت كثيرًا في المدرسة، وحصلت على درجات دراسية سيئة جدا، بالرغم من إني درست بجد كبير، وحصلت على نفس العلامات التي حصلت عليها بالوقت الذي لم أدرس فيه فعلا، وكنت أجلس وأماطل في المنزل".

وأوضحت: "أعراضي تتضمن عدم القدرة على التركيز وقصور في الانتباه، إذا كنت أحاول قراءة كتاب ما بما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، يتحتم عليا قراءة الكتب، فأجد الأمر في غاية الصعوبة، أن أجلس وأركز فعلا في القراءة، بسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أميل إلى نسيان الكثير من الأشياء، لذا إذا قمت بسؤالي عن شيء ما في الماضي، أنسى الكثير من الأشياء التي حدثت بسبب هذا المرض ، وهذه مشكلة لأن أتذكر الماضي الخاص بي، عوضا عن أن أسال أمي أو أن أغوص في ذاكرتي لتذكر كل شئ، أنا أيضا حيوية دائما ، أميل للتحدث كثيرا، وبسبب كلامي الكثير لدي مشاكل صوتية، لذا لدي عقد في الصوت ما يعني أن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها ويؤدي ذلك إلى حدوث ورم.. هذا ما يقود إلى أن أخسر صوتي في بعض الأحيان".

وأضافت: "أجد الأمر غاية في الصعوبة بأن أدرس في المدرسة كانوا يعطوني الواجبات، ولسبب ما لم أقم بحل واجباتي أبدا، لقد ماطلت كثيرا، كنت أشاهد التلفاز حتى أشعر بالنعاس، وأخبر نفسي بأني أعلم أن لدي واجب للغد، لنقل 5 واجبات، لكن لا بأس جنا يمكنك أن تستيقظي في السادسة صباحا أو الخامسة صباحا، وأساتذتي يقولون لي جنا، هذا ليس جيد بما يكفي، وأنا أعلم في داخلي أن السبب هو استيقاظي في الخامسة صباحا وأنا متعبة جدا".