بالفيديو| ليلى عز العرب لـ"الخليج 365": رسالة مسرحية أبو العربي مهمة".. وسمير غانم أسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تحمست للمشاركة في مسرحية "أبو العربي في Mission Impossible"، بسبب النص "الممتاز"، ووجود إمكانيات إنتاجية كبيرة مسخرة لخدمة النص، حسب قولها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المخرج تامر كرم عاشق للمسرح، بيطلع أجمل ما فيه، وأعجبني أيضًا أن العمل يحمل مضمونا مهمًا ورسالة، وأنا أحب المشاركة في الأعمال التي تهتم بوجود رسالة تقدمها للجمهور إلى جانب الضحك".

وكشفت ليلى عن رسالة المسرحية، قائلة "الرسالة يمكن مش على لساني، الشخصية تعرض بعض العيوب، التي يعاني منها البعض، وفي نهاية المسرحية نتحدث عن أهمية أن تتغلب القيم وتعود بيننا من جديد".

ووصفت كواليس المسرحية بالجميلة جدا، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يجمعها عمل بالفنان هاني رمزي منذ فترة طويلة، لافتة أنها كانت تعرف الفنانة داليا البحيري وعملت معها في مسلسل إذاعي، لكن لم تقابلها في عمل مسرحي أو تليفزيوني أو سينمائي من قبل، مضيفة "المسرحية تضم مجموعة من الزملاء حلوين، شرفت بالعمل معهم، وكواليسنا كانت حلوة جدا".

لا ترى ليلى المسرح متعب بالنسبة لها، ولكنها تنظر له من منظور آخر، إذ تعتبره امتحان، يحصل الممثل على نتيجة أدائه فيه مباشرة "مش حكاية متعب، اد ما هو زي الامتحان يكرم المرء أو يهان".

وعن الراحل سمير غانم، وإهداء حفل افتتاح المسرحية لروحه، تقول ليلى "من أنا حتى أتكلم عن واحد أسطورة مثل سمير غانم، كل الناس الصغير والكبير أحبوا سمير غانم، ليس هناك شخص لم يُضحكه سمير بداية من الثلاثي ثم شغله بعدها، حتى الإعلان الأخير الذي صوّره وعُرض في رمضان، كانت خفة دمه غير عادية، الله يرحمه".

"أبو العربي في مهمة مستحيلة" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.