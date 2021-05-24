نجوم ونجمات الصين يحتلون قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا حول العالم

Ni hao, Li Huan Ying أو فيلم Hi, Mom هو فيلم صيني يتصدر شباك تذاكر الأعلي إيرادا، مقتربا من مليار دولار، حيث حقق بالتحديد 822 مليون دولار، وهو الفيلم الصيني الذي يتناول قصة امرأة تسافر بالزمن إلى الوراء لتلتقي والدتها في محاولة لتحسين حياتها وعلاقتهما، وهو من إخراج جيا لينج وبطولة جيا لينج و زيوفاي تشانج وشين تنج.

وفي المركز الثاني حقق فيلم " Detective Chinatown 3"، إيرادات في شباك التذاكر وصلت إلي 686 مليون دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي حقق في اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية رقما قياسيا بلغ 160 مليون دولار وأنهى عطلة نهاية الأسبوع بإجمالي مذهل بلغ 397.2 مليون دولار في ثلاثة أيام عرض.

الفيلم يدور في إطار من المغامرات والغموض، يتلقى المحققين تانج رين وكين فينج دعوة للسفر إلى طوكيو والتحقيق في جريمة قتل غامضة، فتقودمها القضية إلى معركة كبيرة بين أقوى المحققين وهو من بطولة باوكيانج وانج وهاوران ليو وساتوشي تسمابوكي وتوني جا وماسامي ناجاساوا وشوتا سوميتاني ومن إخراج سيتشنج تشن.

في المركز الثالث جاء فيلم "Godzilla vs. Kong" والذي حقق إجمالي إيرادات عالمية وصلت إلى 427 مليون دولار، وذلك رغم فيروس كورونا وما فرضه من قيود على السنيمات وساهم في ذلك عرض الفيلم في دور السينما بالصين.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

الجزء التاسع من Fast & Furious ، يسارع هو أيضا نحو تحقيق رقم قياسي في شباك التذاكر في عصر الوباء، حيث احتل المركز الرابع في قائمة الأعلي إيرادا حيث حقق أكثر من 160 مليون دولار .

تم عرض "F9" في ثمانية أسواق خارجية، بما في ذلك كوريا وهونج كونج وروسيا والشرق الأوسط ومن ىبينها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والصين.

في الصين وحدها ، جمعت "F9" 105 ملايين دولار ما يقارب (680 مليون يوان صيني)، وتعتبر أكبر افتتاحية لفيلم من هوليوود في الصين بأوقات الوباء.

الجزء التاسع يشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى، الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .