مسلسل "فريندز".. صدمة فيبي بوفيه من وجود هذا النجم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية ليزا كوردو، بطلة الحلقة الخاصة من مسلسل Friends (فريندز) أن فنان بعينه صدمها خلال تصوير الحلقة.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، يعود نجوم مسلسل "فريندز" بحلقة جديدة في 27 مايو على شبكة HBO، بعد 27 عامًا من طرح المسلسل لأول مرة عام 1994، وانتهائه عام 2004.

ويشارك عدد من كبار نجوم هوليوود في الحلقة الخاصة، منهم: ديفيد بيكهام وليدي جاجا وميندي كالينج وفريق BTS، والمذيع البريطاني جيمس كوردن.

وقالت كوردو، الشهيرة بـ "فيبي بوفيه"، إن الحلقة الجديدة تتضمن نجوم كبار رائعين، ولكن نجمًا بعينه سبب وجوده صدمة بالنسبة لها، وهو المغني جاستن بيبر.





وعبرت كوردو عن حماستها لاستضافته في الحلقة بقولها: "عندما عرفت بوجوده لم أصدق وطلبت منهم تأكيد الخبر، كنت متحمسة للغاية ولا أستطيع إخفاء حماستي".

وتحدثت كوردو عما يمكن للجمهور توقعه من الحلقة الجديدة بقولها: "الحلقة بأكملها مرتجلة، هي عبارة عن لقاء يجمع الممثلين الذين قاموا بالشخصيات لأول مرة على الشاشة معًا منذ أعوام".

وتابعت" "لقد أعدنا بناء ستوديو تصوير المسلسل من جديد ومقهى سنترال بارك وشقة مونيكا ورايتشل، وهناك لقطات كلاسيكية من المسلسل في الحلقة، لكن الحوار بين الأبطال بأكمله خارج النص".



