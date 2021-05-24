شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم يوسف الشريف وأحمد نادر جلال وإنجى علاء عن "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” صناع مسلسل "كوفيد 25"، وهم النجم يوسف الشريف، ومخرج العمل أحمد نادر جلال، ومؤلفته إنجى علاء، وكان في استقبالهم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وسلمهم درع التكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى.

وتحدث النجم يوسف الشريف خلال ندوة التكريم والتي حضرها الزملاء بقسم الفن، عن كواليس عمل مسلسل "كوفيد 25" وتحضيره للشخصية، كما كشف عن أصعب المشاهد التي واجهته وأسباب اتجاه لنوعية هذه المسلسلات المصنفة بأنها خارج الصندوق، كما كشف عن خوضه كل تجربة تمثيلية وأكنها أول مرة تمثيل بالنسبة له، وأسباب ابتعاده عن السينما لفترة طويلة، وهل سيعود إلى شاشة السينما مرة أخرى خلال الفترة المقبلة؟.

وتحدثت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء عن بداية فكرة مسلسل "كوفيد 25"، وكيف قامت بكتابتها؟، وهل استعانت بكوادر علمية أم اعتمدت على الخيال العلمى فقط، وكشفت عن أسباب منعها لأولادها من مشاهدة أعمال الفنان يوسف الشريف الأخيرة، كما كشف المخرج نادر جلال عن أصعب المشاهد التي واجهته، وسر تكرار التعاون مع يوسف الشريف، كما تحدث خلال الندوة عن أعماله السينمائية الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان مسلسل "كوفيد 25"، قد حقق نجاح كبير في شهر رمضان المنقضى رغم أنه مكون من 15 حلقة فقط وتم عرضه في الجزء الثانى من الشهر الكريم، والمسلسل من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.































