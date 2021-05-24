خاص| بالفيديو.. محمد جمعة: "أبو العربي" نص جيد.. "وياريت نبقى ربع سمير غانم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

قال الفنان محمد جمعة، إن مسرحية "أبو العربي في مهمة مستحيلة"، نص جيد، لافتا أن جودة النص أحد الأسباب المهمة التي حمسته على المشاركة في العرض.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أستاذ تامر مخرج مهم جدا، والشركة عايزة تعمل عمل جيد، كلها حاجات تخلي الواحد يشتغل في عمل زي ده "، وعن تعاونه مع الفنان هاني رمزي "إنسان مهذب وفنان محترم جدا، وملتزم يراعي زملائه، ويحبهم ولا يعاني من أي مشاكل نفسية، والكواليس بيننا كانت حلوة جدا".

وعن توقيت افتتاح المسرحية في ظل قرارات الغلق، والتي تم اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهل شعر بالخوف من ذلك، أجاب "علينا واجب لابد أن نؤديه، في الظروف الصعبة يجب أن نعمل، والخطر على الناس كلها وليس علينا فقط فنحن جزء من الناس، ولن نجلس في بيوتنا، هذا عملي وأنتِ اليوم هنا لأداء عملك أيضًا، والكل يهتم بأداء شغله، لكن لابد من مراعاة الإجراءات الخاصة بالسلامة، ولن نحتاج بعدها شيئا آخر".

محمد جمعة نعى سمير غانم عبر موقع "الخليج 365"، وعنه قال "هقول كلمة واحدة بس عنه، أنه رجل أحب الناس وهذا كان رد فعلهم، ربنا يشهد على كلامي عمري ما شفته تكلم على حد أو كره، بني آدم يا رب نبقى ربعه في حب الناس".

يشارك جمعة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، في الفترة الحالية، كشف عنها قائلًا "أوشكت على الانتهاء من فيلم (الجريمة) مع المخرج شريف عرفة، ومن المقرر أن أستأنف تصوير (تماسيح النيل)، وكذلك مسلسل (الحرامي) المقرر عرضه على (شاهد) مع المخرج أحمد الجندي، وهناك فيلم (معالي ماما) أستعد لتصويره قريبا".

"أبو العربي في مهمة مستحيلة" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.