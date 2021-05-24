بالفيديو| رغدة جلال لـ"الخليج 365": "أنا خدامة رغاية بأبو العربي".. وهاني رمزي فنان جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

كشفت الفنانة الشابة رغدة جلال عن طبيعة الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث مسرحية "أبو العربي في Mission Impossible"، وقالت إنها تلعب دور خادمة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعاد خدامة بترغي، فتانة بتفتن على أهل البيت"، لافتة إلى أن المسرحية هي تجربتها الأولى وسط نجوم كبار على خشبة المسرح".

وأكدت رغدة أنها حريصة على أن تظهر على قدر المسؤولية التي منحها لها المخرج تامر كرم، والوقوف أمام نجوم كبار، متابعة "حتى لو بظهر قليل، حابة أسيب بصمة حلوة عند الجمهور والأساتذة، ويكون انطباعهم عني إني على قدر المسؤولية، والحمد لله ردود الفعل من الجمهور والنجوم مبسوطين بيا جدًا".

رغدة أشارت إلى أن الفنان هاني رمزي، صاحب طاقة إيجابية تؤثر على كل العاملين في العرض، ومن الممكن ان يطلب منها أن تقول إفيه ما بطريقة بعينها، وتحرص على أن تلتزم بملاحظاته: "أستاذ هاني رمزي فنان جميل جداً".

رغدة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ضد الكسر"، مع الفنانة نيللي كريم، وعن التجربة تقول "قدمت دور عزة، خدامة برضه، لكن بشكل درامي مش كوميدي، وهي تاني تجربة ليا في الدراما بعد (خلصانة بشياكة)، واللي شاركت فيه بمساحة صغيرة لكن استفدت خبرة الوقوف أمام الكاميرا، في مسلسل (ضد الكسر)، كانت مساحة دوري أكبر، وهي أول تجربة لي مع الفنانة نيللي كريم والمخرج أحمد خالد، الذي أدين لتوجيهاته بالفضل، في رد الفعل الإيجابي الذي حصلت عليه من الجمهور، وكذلك مدينة لكتابة أستاذ عمرو الدالي اللي كاتب دور عزة حلو أوي كل مشهد مختلف وفيه مشاعر مختلفة".

كما أعربت رغدة عن سعادتها بالوقوف أمام الفنانة نيللي كريم، ووصفتها بـ العظيمة على المستوى الفني والشخصي، لافتة أن نيللي كانت تفتح لها مجال للكلام، موضحة "زي ألا قوليلنا يا عزة الأغنية اللي كنتي بتغنيها إيه، وقعدت أغني، فكان ليا الشرف اني اشتغلت معاها، ومع كل نجوم العمل".

رغدة جلال خريجة دراما ونقد مسرحي كلية آداب جامعة عين شمس، قدمت أعمالا على خشبة مسرح الجامعة، وخارج الجامعة، وهي إحدى عضوات فرقة بهججة.

"أبو العربي في مهمة مستحيلة" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.