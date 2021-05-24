شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجانات السينما فى النص الثانى من 2021 تستعد للانطلاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع بدء تطعيم الملايين حول العالم ومن بينها مصر بدأت مهرجانات السينما المصرية والعربية والعالمية في التجهيز والتحضير للدورات الجديدة، حيث أعلن مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تنظيم احتفالية خاصة فى إطار الدورة الرابعة للمهرجان للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذى أثرى الشاشة السينمائية والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية بالفن الجميل عبر أكثر من 50 عامًا.

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان إن الراحل الكبير وضع البسمة على وجوه محبيه من عشاق فن الكوميديا الراقى عبر سنوات طويلة ولذا يجب على الأجيال الجديدة من تذكر تراثه الفنى الراقى الذى قدمه مع فرقة "ثلاثى أضواء المسرح" مع جورج سيدهم والضيف أحمد ثم من خلال أعماله المسرحية "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" ثم فى مرحلة فوازير رمضان التى ارتبط بها الملايين من عشاق سمير غانم فى مصر والعالم العربى، ويسعى المهرجان فى دورته الرابعة التى تتولى الرئاسة الشرفية فيها النجمة إلهام شاهين إلى الاهتمام بالسينما المستقلة وسينما الشباب وإلى عرض التجارب الإبداعية الحديثة من دول العالم المختلفة بالإضافة إلى مصر والعالم العربى فى مجالات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية. فيما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، حيث تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والأفريقية، بما فيها الأفلام العربية حتى 18 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تستضيف المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نوفمبر 2021. مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا وتكريم المخرج السعودي مأمون حسن والمخرج البحريني بسام الذوادي وهو المهرجان الذي ينطلق في الفترة من 1 إلى 7 يوليو في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، حيث تقام الدورة السابعة وأعلن مدير المهرجان أحمد الملا عن أن سينما الصحراء سيكون محور الدورة السابعة من المهرجان الذي ينظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة. المخرج السعودي مأمون حسن المخرج البحريني بسام الذوادي فيما كشف مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب تقديم الأفلام الراغبة في الاشتراك في برنامج دورته الخامسة التي ستقام في الفترة ما بين 14-22 أكتوبر في مدينة الجونة، ويُغلق باب التقديم في 15 أغسطس، ويواصل المهرجان تقديم مسابقاته وبرامجه المعروفة: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والقصيرة ويضاف إليها هذا العام مسابقة للأفلام المعنية بالبيئة بجوائز يصل مجموعها إلى 234 ألف دولار أمريكي وذلك إضافة إلى برنامج العروض الخاصة وقسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

واختار مهرجان كان فيلم Annette الجديد ليكون فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، التي ستنطلق يوم 6 يوليو المقبل، ويشاركه في البطولة النجمة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم كعرض عالمي أول بعد حفل الافتتاح في Grand Théâtre Lumière في قصر المهرجانات في كان، كما سيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس وقت عرضه بالمهرجان.

Annette

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

Annette

فيما كشف مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، التى من المقرر أن تقام فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر من العام الجارى 2021 ، عن إضافة قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، على أن يطرح تحت اسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية التي ستحل محل قسم Sconfini الحالي.



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مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا