شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عرض الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الإسباني الشهير La Casa De Papel، عن الموعد النهائي لعرض الموسم الخامس والأخير من السلسلة، والمقرر لها عرضها على جزأين الأول في 3 سبتمبر المقبل، والثاني في 3 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الإسباني، تريلر لم يتخطَ الدقيقة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، ليعلن عن توقيت العرض الرسمي، وكتبت: "ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة، الجزء الخامس من البروفيسور يُعرض على دفعتين، المجلد الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر".

وفى تصريحات سابقة لـ أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso