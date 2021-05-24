شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تناولت معاناة الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية والجامعات عن أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي، والتي تأتي للعام الثاني علي التوالي وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

وبالرغم من الجدية التى تسيطر على فترة الامتحانات وحالة الرهبة التي تصيب الطلاب قبلها ما بين أمنيات ورغبات وتخوفات، إلا أن الدراما المصرية تناولت هذه الفترة بشكل ساخر وكوميدي وترك بصمته، ومن أشهر تلك الأعمال التي تناولت فكرة الامتحانات:

إسماعيلية رايح جاي

تضمن فيلم إسماعيلية رايح جاي مشهد جمع بين محمد فؤاد ومحمد هنيدي وحنان ترك أثناء أداء امتحانات الثانوية، وقدم "هنيدي" خلال المشهد أداء كوميدي لا ينسى عن الطالب الذي لا يستطيع حل الامتحان، كما أن المراقب كان صاحب العلامة المميزة في المشهد بطريقته الغاضبة ولكن بشكل ساخر وصراخه الدائم واعتراضه علي غش الطلاب من بعضهم البعض.

اللمبي

في مشهد كوميدي من علامات السينما ظهر النجم محمد سعد في أحد مشاهد فيلم اللمبي وهو يحاول اجتياز امتحان محو الأمية وهو لا يعرف أي شيء عن التعليم، فيحاول الغش من أحد زملائه كبار السن الذى يأدون الامتحان بجانبه، حتي تأتي والدته بميكرفون من الخارج وتخبره إجابات الامتحان حتي ينجح.

مرجان أحمد مرجان

تضمن الفيلم مشهد تدور أحداثه عن أب ترك التعليم في سن صغير ويحاول استكمال تعليمه في نفس الجامعة الخاصة التي يدرس فيها أبنائه حتي يكون قدوة مشرفة لهم، وأثناء إحدى الامتحانات يحاول أن يأخذ ورقة أبنه فتطرده دكتورة المادة.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

تناول الفيلم فكرة التعليم بشكل عام، ودارت قصته حول مدرس في بلد ريفي يعرف بالحزم والشدة والانضباط إلى أن تدفعه الظروف أن يعمل في إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، ويقابل نماذج مختلفة من الطلبة.