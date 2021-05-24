انطلاق الحفل الافتراضي الذي تنظمه جائزة الشيخ زايد للكتاب لتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

انطلق الحفل الافتراضي، الذي تنظمه جائزة الشيخ زايد للكتاب لتكريم الفائزين في دورتها الخامسة عشرة.



ويأتي التكريم بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يقام الحفل بالمسرح الرئيسي.

وكانت الهيئة العلمية في جائزة الشيخ زايد للكتاب أعلنت في وقت سابق فوز الكاتبة المصرية إيمان مرسال بجائزة فرع الآداب عن كتاب "في أثر عنايات الزيات" الصادر عن دار الكتب خان عام 2019، فيما فاز الكاتب التونسي ميزوني بنّاني بجائزة فرع أدب الطفل والناشئة، عن قصة "رحلة فنّان" الصادرة عن دار المؤانسة للنشر عام 2020.

أمّا جائزة الترجمة، ففاز بها المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون عن كتابه Impostures، وهو ترجمةٌ لكتاب "مقامات الحريري" من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك عام 2020.

وفي فرع المؤلِّف الشاب، فازت الباحثة السعودية الدكتورة أسماء مقبل عوض الأحمدي بالجائزة عن دراسة "إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية – دراسة نقدية /1999 – 2012"، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020، فيما كانت جائزة فرع الفنون والدراسات النقدية من نصيب الباحث التونسي خليل قويعة، عن كتاب "مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة" الصادر عن دار محمّد علي للنشر عام 2020، أما جائزة فرع التنمية وبناء الدولة، ففاز بها الباحث الدكتور سعيد المصري من مصر، عن كتاب "تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني"، والذي أصدرته دار بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

وفازت الباحثة الأمريكية طاهرة قطب الدين بجائزة فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب "الخطابة العربية: الفن والوظيفة الصادر بالإنجليزية عن دار بريل للنشر عام 2019، فيما فازت دار الجديد اللبنانية بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وفي إطار مشاركتها في المعرض، كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن برنامجها الثقافي لعام 2021، الذي يتضمن جلسات حوارية مع الفائزين بالجائزة بدورتيها الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

وتنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي لجائزة الشيخ زايد للكتاب بحفل التكريم الافتراضي للفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، والذي سيقام في تمام الساعة 6 من مساء الإثنين 24 مايو الجاري على قناة يوتيوب الرسمية الخاصة بجائزة الشيخ زايد للكتاب.

وستتاح الفرصة لزوّار معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشاهدة الحفل، والذي سيبث مباشرةً على المسرح الرئيسي في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستضيف الجائزة عدداً من الفائزين خلال جلسة حوارية يوم الثلاثاء 25 مايو الساعة 7 مساءً في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة عدد من الكتّاب الفائزين في الدورتين، الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجائزة، فيما يقدّم الجلسة الدكتور خليل الشيخ، الناقد والمترجم والباحث وعضو اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

ويشارك في الجلسة عدد من الفائزين في الدورة الرابعة عشرة، وهم مارجاريت أوبانك من مجلة بانيبال الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، والشاعر التونسي منصف الوهايبي الفائز في فرع الآداب، والمترجم التونسي محمد آيت ميهوب الفائز في فرع الترجمة، والكاتب العراقي حيدر قاسم الفائز بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى.