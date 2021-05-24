على أنغام "ممكن"..سيف نبيل يشعل أجواء باناما!

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"الخليج 365": احيا المغني العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً ضخماً في باناما وذلك ضمن سلسلة حفلات Vaganza Nights التي استضافت عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي، حيث أشعل الأجواء رقصاً وفرحاً حتى منتصف الليل.

وفي التفاصيل، اعتلى نبيل المسرح بحفاوة جماهيرية على أنغام أغنيته الجديدة "ممكن" التي حققت نجاحاً كبيراً ولاقت تفاعلاً غير اعتيادي من الحضور حيث رددوا كلماتها بحماس كبير.



ومن ثم قدّم مجموعة من الأغاني التي اشتهر من خلالها مثل “لو”، “ليلة ورا ليلة” وما دريت” وغيرها.

وقد أعرب الفنان العراقي في نهاية الحفل عن سعادته الكبيرة لتواجده بين أحبائه في باناما وخاصة مع "بداية نهاية" وباء كورونا الذي شلّ قطاع الحفلات لمدة سنتين تقريباً.

يذكر أن سيف نبيل قد شارك المتابعين عبر الإنترنت، لحظة وصوله الى الحفل وتهافت المحبين والمعجبين عليه.

من جهة أخرى يستعد في الفترة المقبلة لتقديم العديد من الأغاني والمشاريع الفنية الجديدة التي يعمل حاليًا على تنفيذها وستبصر النور قريباً.

