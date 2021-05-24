"ميلي بوبي براون" و"هنري كافيل" يعودان في الجزء المتمّم لفيلم "إينولا هولمز"

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"الخليج 365": تتولّى شركة Legendary، بالتعاون مع Netflix، تحضير الجزء الثاني من فيلم "إينولا هولمز" وإنتاجه، وذلك بعد أن حازت Netflix على الحقوق العالمية، باستثناء الصين، للفيلم الأول من Legendary العام الماضي.

سيتولى الإخراج "هاري برادبير" الفائز بجائزة "إيمي" و"بافتا" (من أعماله: Fleabag، وKilling Eve، وRamy)، والتأليف لكاتب السيناريو "جاك ثورن" الفائز بجائزة "بافتا" و"توني" (من أعماله: Harry Potter and the Cursed Child، وThe Aeronauts)، الذي كَتَبَ الفيلم الأول، وسيعود لكتابة الجزء الثاني.

وفيما يتعلق بكادر التمثيل يعود كل من"ميلي بوبي براون" و"هنري كافيل" لتجسيد دوريهما.

تُضفي "إينولا هولمز" عنصرًا أنثويًا فعّالًا على حياة أعظم محقّق في العالم وعائلته العبقرية. وتدور أحداث الفيلم حول شقيقة "شيرلوك هولمز"، المراهقة المتمرّدة "إينولا"، والتي تتمتّع بموهبة فائقة كمحقّقة خارقة، غالبًا ما تتفوّق بها على أخويها الشهيرين.

الفيلم مُستوحى من سلسلة كتب "نانسي سبرينغر" المرشّحة لجائزة "إدغار" The Enola Holmes Mysteries، والتي تتألّف من ستة كتب إجمالًا. ورُشّح كلٌ من الكتاب الأول والخامس من السلسلة لجائزة "إدغار" في عامي 2007 و2010 على التوالي.

أطلقت Netflix الفيلم في العام الماضي، وأشارت التقديرات أن 76 مليون عائلة اختارت مشاهدة "إينولا هولمز" في الأيام الثمانية والعشرين الأولى.

سيتولى الإنتاج كل من "ماري بيرينت" من شركة Legendary، و"أليكس غارسيا"، و"آلي مينديس"، و"ميلي بوبي براون" و"بيج براون" من خلال شركتهما PCMA Productions للإنتاج.

أما الإنتاج التنفيذي فسيقوم به كل من "جوشوا غرود" و"مايكل دراير" و"هاري برادبير" من شركة Legendary، و"جاك ثورن"