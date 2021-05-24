فريق "BTS" الكوري يحقق رقماً قياسياً جديداً

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"الخليج 365": حققت أحدث أغنيات الفريق الكوري الشهير "بي تي إس"، "Butter"، رقماً قياسياً جديداً كأسرع فيديو على "يوتيوب" يحصد 10 ملايين مشاهدة بعد 13 دقيقة فقط من طرحها يوم الجمعة الماضي، ليتضاعف عدد مشاهداتها إلى 108 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها. ليصل عدد مشاهداتها حتى لحظة كتابة هذه السطور الى أكثر من 188 مليون مشاهدة في 4 أيام.

وبذلك يكون فريق "بي تي إس" حقق رقما قياسيا جديدا بأغنيته "butter" (زبدة)، بعد أن حققت أغنيتهم الضاربة "ديناميت" في العام الماضي 100 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة الزمنية.

وعن الأغنية قال عضو الفريق، جيمين، في مؤتمر صحفي عقد الجمعة في سيول: "إذا سمعت عنوان "Butter"، فأنت تعلم على الفور أننا حاولنا إعداد أغنية يسهل الاستماع إليها، بدلاً من [شيء يحمل] رسالة ثقيلة أو عميقة حقا"، هذا محرج بعض الشيء، لكنه شيء سلس مثل الزبدة يذوب حقا ويمسك بك. إنها أغنية لطيفة للغاية، نوع من الاعتراف".

وأدى فريق "بي تي إس" أغنية "Butter" خلال حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية لعام 2021.