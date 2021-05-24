شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند أثناء حضوره سباق الفورمولا 1 في موناكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن حرص الممثل العالمي توم هولاند الذى يبلغ من العمر 24 عامًا، على حضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في مدينة موناكو بباريس يوم الأحد الماضى، وهو الأمر الذى يعكس عشقه لعالم السيارات والسباقات، حيث تميز بإطلالة أنيقة وارتدي الخوذة أثناء مشاهدة السباق.

جدير بالذكر أن الممثل توم هولاند يستمتع بسباق السيارات، بعدما تم تأجيل طرح أحدث أفلامه Uncharted، والممثل العالمى أنطونيو بانديراس، إلى 18 فبراير 2022، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا.



توم هولاند

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الجارى 2021، ومن ثم تم نقله مجددا إلى أكتوبر من العام الجارى، ثم تأجيله إلى 11 فبراير من العام المقبل 2022.



توم هولاند

فيلم "Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، حيث بلغت تكلفة التصوير في هذه المنطقة السياحية حوالي 175 ألف دولار.



الممثل توم هولاند

وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية تلك المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.